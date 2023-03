Napoli-Eintracht, allerta massima

I primi scontri nella serata di ieri: un lancio di razzi e oggetti verso i bus che trasportavano i tifosi dell'Eintracht Francoforte lungo il tragitto dalla stazione centrale al lungomare di Napoli, dove si trova uno degli alberghi che ospita i sostenitori tedeschi, da ieri sera guardato a vista dagli agenti della polizia.

Nella notte una decina di ultras dell'Eintracht, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno lanciato bottiglie di vetro contro un bar del centro storico. Non si registrano feriti.

Dopo gli scontri che hanno preceduto la gara di andata a Francoforte, è una Napoli blindata quella che si prepara alla sfida Champions di questa sera: dispiegati 800 uomini per monitorare gli spostamenti dei circa 400 tifosi dell'Eintracht arrivati in città nella serata di ieri. Altri 150 sono arrivati questa mattina, scortati da agenti in tenuta antisommossa.

Il divieto di vendita di biglietti emesso dalla prefettura partenopea è rivolto esclusivamente ai residenti a Francoforte. Molti sono partiti comunque. Inoltre, come specificato dal club tedesco, la maggior parte dei loro sostenitori proviene da territori circostanti. Sono arrivati in numero consistente a Napoli, raggiungendo la città da più parti d'Italia per aggirare i controlli. Non si esclude il legame con altre tifoserie italiane gemellate.

Nella giornata di ieri il Napoli aveva pubblicato un video in cui il capitano azzurro Di Lorenzo invitava a non raccogliere eventuali provocazioni. Il timore è che i tifosi tedeschi possano andare in giro per la città, come turisti. L'allerta, in vista di stasera, resta altissima.