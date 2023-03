Napoli-Eintracht, allerta alta per i tifosi tedeschi anche con il divieto

L'allerta sarà massima, con o senza tifosi. A 24 ore dalla sospensiva del Tar che aveva dato il via libera alla presenza dei tifosi dell'Eintracht per la sfida di Champions di mercoledì al Maradona, è arrivato il divieto da parte della prefettura di Napoli.

Trasferta vietata ai residenti a Francoforte: una misura emanata per prevenire rischi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dopo i gravi scontri avvenuti in occasione dell'incontro di andata. Non circoscritti allo stadio ma verificatisi anche in ambito cittadino.

Nella serata di ieri la reazione dell'Eintracht, che definisce il decreto "inadatto" anche perché la maggior parte dei tifosi non proviene da Francoforte ma dalla regione circostante. La posizione del club è quella di rinunciare al contingente di trasferta a meno di un nuovo cambio di disponibilità nelle prossime ore. In ogni caso la società tedesca presenterà un nuovo ricorso. Per "il principio e per il futuro", spiegano.

Le forze dell'ordine italiane mantengono alta l'attenzione: il timore è che molti tifosi tedeschi, protagonisti anche in questo fine settimana di tafferugli contro lo Stoccarda, possano arrivare comunque da Francoforte. Anche senza la possibilità di guardare l'incontro allo stadio.

Passando al campo, Lozano è rientrato in gruppo. Restano in dubbio Kim e Meret. Questa mattina entrambi hanno svolto solo la prima parte di lavoro con la squadra, per poi proseguire individualmente. Le prossime ore saranno determinanti per il loro impiego.

Designato l'arbitro, sarà l'inglese Taylor.