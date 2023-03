Napoli in piazza per il cinema Metropolitan

Il Metropolitan fu aperto nel 1948 nelle cave di tufo al di sotto di Palazzo Cellamare, che fu l'ultima dimora di Caravaggio e ospitò Casanova, Goethe e il matematico Renato Caccioppoli.

Napoli scende in piazza, nella manifestazione promossa dal deputato di Alleanza Verdi - Sinistra Francesco Emilio Borrelli, per dire no alla chiusura dello storico cinema che Banca Intesa San Paolo vuol vendere.

“E' una battaglia di civiltà per impedire che Napoli diventi una grande friggitoria. Ed è una battaglia trasversale”, aggiunge, affinchè il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ponga il vincolo. Davanti al Metropolitan tanti napoletani e volti noti dello spettacolo. In gioco non è solo la storia ma il futuro.

Nel servizio, con le immagini di Giuseppe Caterino, le voci di Francesco Emilio Borrelli, deputato, e degli attori Patrizio Rispo e Massimiliano Gallo.