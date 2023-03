Napoli, si scalda Politano. E Kvara sorride per la sua Georgia

Fermarsi per ripartire. E' successo al Napoli, che sabato con l'Atalanta ha la chance di riprendere la marcia trionfale interrotta con la Lazio, è accaduto al Chucky Lozano, che nell'allenamento di ieri ha lavorato a parte per un risentimento muscolare e potrebbe saltare il prossimo match di campionato per ripresentarsi al top mercoledì sera in Champions. Pronto Politano, che aveva giocato titolare anche contro il Sassuolo, prima della sfida d'andata con l'Eintracht.

Avrà una marcia in più Kvicha Kvaratskhelia dopo aver preso posizione sui social: "Il futuro della Georgia è in Europa", ha scritto. Sarà più felice ora che il Parlamento del suo Paese ha revocato la controversa legge sugli agenti stranieri che aveva causato le manifestazioni di piazza.

Spera di tornare a sorridere anche Krzysztof Piatek: ultimo gol il 5 novembre, poi dodici gare a secco, quasi tutte da titolare. Lunedì la Salernitana conta sulla sua voglia di rivalsa per provare il colpaccio a San Siro, contro il Milan, rigenerato dalla qualificazione ai quarti di Champions.