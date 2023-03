Napoli, Mario Rui squalificato per due giornate: salta Lazio e Atalanta

Niente Lazio, niente Atalanta. Mario Rui è stato squalificato per due turni dal giudice sportivo dopo l'espulsione contro l'Empoli per il calcio a Caputo. Tornerà direttamente in Champions League, contro l'Eintracht. Spalletti dovrà fare a meno di lui nella sfida di venerdì contro Sarri. Curiosità: si giocherà il 3 marzo. Esattamente cinque anni prima gli azzurri furono battuti dalla Roma e persero il treno scudetto. La nuova grande bellezza ha una marcia in più: è dominante.

Anche la Salernitana ha scavato un solco: +7 sulla zona retrocessione. E una chance da cogliere al volo: la sfida con la Sampdoria, da ieri ultima in classifica avendo subito il sorpasso della Cremonese.

I granata si allenano pensando alla trasferta di domenica, il Benevento andrà in campo. Stasera alle ore 20.30 ventisettesima giornata di Serie B: le Streghe affrontano il Sudtirol in piena emergenza. Perso anche El Kaouakibi, Stellone ha recuperato almeno Capellini, Schiattarella e Vokic.