Napoli, nuovo boom turistico per Pasqua

Atteso un nuovo boom turistico a Napoli per Pasqua. Occupazione delle camere già all'ottanta per cento, ma restano alcune criticità. Castel dell'Ovo è chiuso per lavori di ristrutturazione.

Nel servizio le voci di Claudio Boccalatte, consigliere di Federalberghi Napoli, Giuseppe Scanu, presidente Fiavet Campania, e Agostino Ingenito, presidente Abbac