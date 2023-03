A New York batte un cuore azzurro

Musica, colori, profumi. In un ristorante italiano a due passi da Union Square, New York non ha soltanto la stessa latitudine di Napoli. Ha lo stesso cuore. Si scrive Ribalta, si legge Club Napoli New York. Settemila chilometri di distanza e una passione che non tramonta mai.

Rosario Procino sarà lì, nel suo ristorante, insieme al gruppo inossidabile di 30-40 persone, più tante altre, il giorno in cui accadrà quello che tutti aspettano: lo scudetto. Alla festa per l'Italia campione d'Europa erano in cinquemila ed è tutto pronto per ripetere quelle scene, con una celebrazione già programmata per il 4 giugno, la domenica dell'ultima giornata di campionato.