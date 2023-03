Napoli-Milan come un match di boxe. E il club tratta il rinnovo con Kim

La prima sfida con il Milan incombe: domenica, però, in occasione della ripresa del campionato, molto probabilmente sarà come un match di boxe, nel quale i due contendenti si studieranno in attesa del doppio confronto di Champions League. Il Napoli, intanto, ha un occhio rivolto al futuro, con il possibile rinnovo di Kim, o almeno una gratifica speciale in cambio della quale il coreano possa accettare di elevare la clausola rescissoria. “Il Mattino”, inoltre, ha rivelato che De Laurentiis presto annuncerà il premio scudetto a capitan Di Lorenzo.

Sul fronte Salernitana, domenica un bivio importante: la sfida contro lo Spezia vale un pezzetto di salvezza.