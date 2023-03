Napoli: risentimento muscolare per Lozano

Allenamento per gli azzurri a Castel Volturno senza Lozano, che ha svolto seduta differenziata per un risentimento muscolare e Victor Osimhen in permesso. Il nigeriano è stato votato come miglior giocatore del mese di febbraio della Serie A. Intanto montano le polemiche in Germania per il divieto di trasferta imposto dal Ministero degli Interni italiano nei confronti dei tifosi dell'Eintracht di Francoforte. In casa Salernitana Paulo Sousa ritrova Fazio tra i disponibili alla sfida contro il Milan di lunedì prossimo.