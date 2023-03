Napoli si colora d'azzurro per la Nazionale

Più che una semplice partita di calcio. Per il ritorno della nazionale italiana dopo 10 anni Napoli si colorerà d'azzurro.

A cominciare da alcuni suoi luoghi simbolo, il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno, che saranno illuminati con i colori della nazionale dal pomeriggio del 21 marzo fino alla sera del 23. Quando gli azzurri scenderanno in campo per la prima gara delle qualificazioni a Euro2024 contro l'Inghilterra.

Sarà un programma fitto, quello della nazionale, non legato solo alla sfida in campo. Una delegazione di giocatori e dello staff tecnico guidata dal presidente Figc Gravina si recherà al Santobono di Napoli per donare ai piccoli pazienti palloni, sciarpe e gadget della nazionale.

A Gravina, al commissario tecnico Mancini e al capitano degli Azzurri saranno consegnate le medaglie della città dal sindaco Manfredi.

Non sarà una partita come le altre: l’Italia scenderà in campo con una maglia speciale, con un ricordo per Gianluca Vialli, indimenticato bomber e capodelegazione della Nazionale scomparso lo scorso 6 gennaio. Sugli spalti educatori e bambini di progetti sociali dei quartieri Sanità e Scampia, oltre ad alcuni ragazzi dell’Istituto minorile di Nisida e circa 2000 tesserati delle società calcistiche partenopee affiliate alla FIGC.