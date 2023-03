Nasce a Napoli "Spazio Comune", punto di riferimento per i rifugiati

Far sentire i rifugiati a casa, aiutandoli ad integrarsi e sostenendoli nel percorso per imparare la lingua italiana, cercare un lavoro, inserirsi nella vita sociale. E' questo l'obiettivo dell'intesa tra Comune di Napoli e Agenzia Onu per i rifugiati per creare uno "Spazio Comune", uno punto di riferimento in città gestito dalle associazioni del Terzo Settore cui i rifugiati potranno rivolgersi per le loro necessità di istruzione, impiego, salute, supporto psicologico, aiuto dei minori e delle persone vittime di violenza. Lo "Spazio Comune" di Napoli troverà posto da aprile in un bene confiscato, in via Vespucci.

Nel servizio, le interviste a Luca Trapanese, Assessore al Welfare Comune di Napoli, Chiara Cardoletti, rappresentante UNHCR Italia, Antonio De Iesu, Assessore alla Legalità Comune di Napoli