Nazionale a Napoli, sorrisi e magliette ai bambini ricoverati al Santobono

Il ritorno a Napoli dopo 10 anni di assenza. La Nazionale Italiana di calcio arriva in treno alla stazione centrale. Di qui il trasferimento in albergo in bus. Nella centralissima piazza Municipio si vedono anche i primi tifosi inglesi. Per la partita del Maradona ne sono annunciati circa 2.500.

Nel pomeriggio la Nazionale di Mancini fa tappa al Vomero , per far visita ai bambini ricoverati nell'ospedale pediatrico Santobono. Entusiasmo alle stelle per i calciatori. Soprattutto per i due giocatori del Napoli Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo. Guida la delegazione il presidente della Figc Gabriele Gravina.

Ad accogliere la squadra il direttore generale dell'azienda ospedaliera Santobono Pausilipon Rodolfo Conenna.