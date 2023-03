Nei panni della vittima o del carnefice per contrastare il cyberbullismo

Si chiama #neipannidicaino il progetto itinerante di polizia di Stato, università La Sapienza finanziato con fondi pon del ministero dell'Interno per sensibilizzare i ragazzi e le ragazze sul tema dei comportamenti antisociali che passano per il digitale. All'istituto superiore Galileo Ferraris di Caserta studenti e studentesse hanno indossato visori di realtà virtuale per provare sulla propria pelle le emozioni di chi è vittima di cyberbullismo, ma anche hate speech - insulti e offese sui social - e grooming online - l'adescamento in rete. E anche le intenzioni degli autori di questi comportamenti, attraverso la ricostruzione di scenari in grado di indurre stati emozionali profondi. L'obiettivo è educare e prevenire il disagio che porta in alcuni casi anche a gesti estremi. L'esperienza degli studenti viene poi analizzata in base a vari parametri psicofisiologici.

Nel servizio le interviste a Emanuela Mari e Alessandro Quaglieri del dipartimento di psicologia dell'università La Sapienza di Roma.