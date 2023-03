Omicidio a Mergellina: la vittima uccisa per errore

Non sarebbe legata alla criminalità organizzata la morte di Francesco Pio Maimone, il 19enne ucciso da colpi di arma da fuoco nella tarda notte di lunedì nella zona degli Chalet a Mergellina. Stando a quanto emerge dalle indagini della squadra mobile, a far esplodere la lite tra giovani poi culminata nella sparatoria sarebbero stati futili motivi. Un piede pestato, forse, o uno sguardo di troppo. Dagli insulti si sarebbe passati alle armi e a farne le spese è stato Maimone, incensurato e forse addirittura estraneo alla lite. Il padre del 19enne risulta essere un pregiudicato per reati associativi, rapina, e truffa. L'unico collegamento tra questo episodio e l'agguato in cui, una settimana fa, era rimasto gravemente ferito un ragazzo ritenuto legato alla camorra, sarebbe quindi, per ora, rappresentato dai luoghi. Quello di provenienza, il quartiere di Pianura per entrambi, e quello degli spari, Mergellina, appunto. Abbastanza per parlare di zona ad alto rischio, anche se il sindaco Manfredi rifiuta l'etichetta di città insicura.

Nel servizio anche l'intervista a Giovanni Tedesco, titolare di un chioschetto a Mergellina.