"Così chiudiamo"

"Un teatro vive del rapporto con il pubblico e sono 5 mesi che il pubblico non può venire al Nuovo Teatro Sanità" dice il direttore artistico Mario Gelardi, con toni amari ma misurati, come sempre in questo lungo tempo di paziente e inutile attesa.

A fine ottobre la polizia ha invitato il collettivo del teatro a interrompere gli spettacoli, per adeguamento strutturale che però in una chiesa del '700 richiede chiarimenti dal punto di vista burocratico.

"Siamo accatastati come chiesa e questo apre un capitolo intricato di competenze tra Comune e Curia: abbiamo chiesto al Comune di occuparsi della vicenda e finora non è avvenuto" continua Gelardi.

Dieci anni in comodato d'uso grazie alla parrocchia di Santa Maria della Sanità, le rassicurazioni istituzionali negli anni scorsi poi la stagione interrotta e la prossima non programmabile. Continuano i laboratori, i progetti internazionali ma non basta.

"Lo spazio da 10 anni è risorsa del quartiere, casa di tanti, officina di talenti, luogo dove giovani compagnie provano gratuitamente, andare altrove sarebbe la più grande delle sconfitte" dice il vicedirettore artistico Carlo Geltrude, ragazzo del quartiere Sanità come tanti altri. Nelle ultime ore è' arrivata una convocazione dal Comune e si spera possano aprirsi spiragli.