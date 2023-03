Olga Campofreda e le sue 'Ragazze perbene'

Come spiegato dall'organizzazione del Premio Strega, ‘Ragazze perbene’ di Olga Campofreda, NN Editore, è stato scelto “perché sa raccontare con grazia e incisività la vertigine di chi si sente estraneo anche nella sua stessa terra. Di chi, come Clara, non si riconosce nelle posture, nel linguaggio e nell'immaginario di quel luogo che dovrebbe chiamare ‘casa,’ ma che casa non è più, o non è mai stata”.