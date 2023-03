Omicidio a Mergellina: fermato un ventenne

Sarebbe un ventenne il giovane che la notte tra domenica e lunedì scorsi, a Napoli, ha ucciso, per futili motivi, Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso a colpi di pistola al petto mentre si trovava nei pressi di un chioschetto del lungomare partenopeo. Al giovane, sottoposto a interrogatorio in Questura, viene contestato il reato di omicidio volontario aggravato. Determinanti i testimoni e la videosorveglianza che in quella zona è capillare.