Le indagini sul proiettile non andato a segno

Solo un proiettile sembra non essere andato a segno e la sua ogiva, rimasta per terra, nel cuore di Mergellina, è stata subito repertata dalla scientifica. Al momento è l'unico indizio. E potrebbe rivelarsi prezioso, perché chi ha colpito al petto Francesco Pio Maimone, non ha lasciato altre tracce. Tutto difatti fa pensare all'utilizzo di un revolver che trattiene i bossoli nel tamburo. Il resto quindi potrà chiarirlo solo l'autopsia sul corpo del 18enne trasportato con una disperata e inutile corsa da alcuni conoscenti nell'ospedale Pellegrini.

All'arrivo della Polizia nessuno si è fatto trovare sul posto. Il ragazzo, del quartiere Pianura, è incensurato. Alle 2 di notte era proprio nella zona di Mergellina frequentata dai pregiudicati del clan Calone-Marsicano-Esposito che opera nel suo quartiere.

Pochi giorni fa, il 12, nella stessa zona, era stato gravemente ferito per la seconda volta nel giro di un anno, un diciannovenne, Antonio Gaetano, ritenuto dagli inquirenti ai vertici del clan.

Una decina di giorni prima, a Pianura, l'omicidio di un pregiudicato per droga. In questo caso sembra essere dipeso tutto da un banale litigio, forse per uno sguardo di troppo. Ma sulla periferia occidentale della città c’è massima attenzione per bloccare le faide legate ai nuovi equilibri della camorra. Smantellata nei giorni scorsi, proprio nei pressi dell'abitazione di Maimone, una centrale della cocaina.