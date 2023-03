Omicidio Mergellina: una fiaccolata per ricordare Francesco Pio

Una fiaccolata silenziosa per stringersi intorno ad una famiglia distrutta ma anche per sentirsi meno atterriti di fronte alla morte di un ragazzo di 18 anni, uscito con gli amici per un giro a Mergellina e finito ucciso con un colpo di pistola al petto. Per sbaglio. Per un paio di scarpe macchiate, per una lite scoppiata tra altri coetanei, uno di loro uscito di casa con una pistola, pronto ad usarla.

Un ragazzo che poteva essere il figlio, il fratello, l'amico di ciascuno di noi.

Alle 18,30 il corteo si muoverà dalla casa di Francesco Pio Maimone. Domani pomeriggio i funerali nella Chiesa di San Lorenzo Martire a Pianura, tutto il quartiere a lutto.

Per il presunto assassino Francesco Pio Valda fermo convalidato, misura cautelare in carcere e accusa di omicidio volontario, aggravato dalle modalità mafiose. Anche lui ha poco meno di 20 anni.