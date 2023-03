Orientamento e università, il tempo delle scelte

E' già tempo di scelte per molti ragazzi dell'ultimo anno delle superiori. Per molti si apriranno le porte dell'università. Per aiutare la scelta 24 anni fa a napoli nacque Orientasud, salone dell'orientamento universitario. Da anni ha dimensione nazionale con tanti progetti. Uno di questi italia education fa tappa in questi giorni nelle scuole campane. Quale universita oggi offre sbocchi professionali più sicuri? Lo abbiamo chiesto a Mariano Berriola, presidente Orientasud.it.

Il tour di Italia education domani sarà a Napoli al Sacro cuore, mercoledì al Manzoni di Caserta, giovedì al Severi di Salerno e venerdì al Virgilio di Avellino.