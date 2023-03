Orizzonte 2025 per il centrodestra: "Programma di coalizione per le Regionali"

Il centrodestra campano riparte da Cassano Irpino. Qui, nel paese in cui la Lega ha ottenuto la maggior percentuale di voti in tutta Italia, si sono visti i principali esponenti locali della coalizione per gettare le basi per costruire un programma comune in vista di un appuntamento importantissimo: quello delle Regionali 2025.

Nel servizio le interviste all'europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello, al senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, all'esponente di Fratelli d'Italia Giovanni D'Ercole, all'ex ministro Gianfranco Rotondi e a Gennaro Romei dell'Udc.