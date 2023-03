Osimhen suona la carica

Sacrifici e allegria da sempre caratterizzano la sua vita, Napoli è forse la città che più di nessun'altra avrebbe potuto esaltare il suo talento. Sono queste le frasi contenute nelle motivazioni del premio assegnato dalla stampa estera a Victor Osimhen come miglior atleta straniero in Italia nel 2022. Meglio ricordarlo, allora, e soprattutto goderselo.

Victor ammette che il suo sogno è giocare in Premier, ma per ora può aspettare. C'è un'intera città che freme per far festa insieme a lui. E poi chissà.

Mai dire mai, aggiunge De Laurentiis. Che intanto ha un motivo in più per sorridere: Raspadori è tornato a lavorare in campo, seppur a parte. Servirà anche lui per il rush finale.

Così come alla Salernitana è servito il ritorno di Gyomber: due gare, due clean sheet, quattro punti. Se c'è lo slovacco al centro della difesa, i granata sono in una botte di ferro.