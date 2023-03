Le faide di Napoli e il racket sulla vendita di sciarpe e bandiere azzurre

Dall’azzurro del calcio al rosso del sangue che la camorra ha lasciato sulle strade napoletane nelle ultime settimane. Un comune denominatore potrebbero essere proprio i gadget azzurri per il terzo scudetto: l’ipotesi investigativa più suggestiva sull’ultimo agguato porta al racket sulla vendita di bandiere e sciarpe azzurre.

Un business sul quale punterebbero i clan di Pianura, periferia occidentale della città, da dove arriva l’ultimo ferito, Antonio Gaetano, 19 anni, che lotta per la vita in un letto d’ospedale dopo essere stato raggiunto da tre colpi di pistola la sera di sabato, sul Lungomare di Napoli. Poco più che maggiorenne Gaetano è già ritenuto l’attuale reggente del clan Calone-Marsicano-Esposito, che si contrappone al gruppo Carillo-Perfetto.

Era stato già ferito lo scorso agosto, poi dieci giorni fa l’ultimo avvertimento: una decina di colpi di arma da fuoco erano stati esplosi verso la sua abitazione. Bersaglio in un conflitto che ha fatto segnare altri due agguati negli ultimi 15 giorni: un morto e un ferito. Una guerra senza esclusione di colpi per la spartizione degli interessi milionari dello spaccio di droga. Da ovest a est della città, da Pianura e Soccavo fino a Ponticelli, il quartiere delle bombe, dove già si sono consumati due agguati mortali da inizio anno. In un contesto criminale in continuo fermento dopo l’ultimo blitz, lo scorso novembre, con ben 66 arresti tra le fila dei De Luca Bossa che, insieme ai Minichini, si contrappongono ai De Micco-De Martino.