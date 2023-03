Ultrà tedeschi accusati di devastazione

Un gruppo di tifosi tedeschi sarebbe stati in curva, ieri sera a Bergamo, dove si giocava Atalanta-Empoli, anticipo della 27ma giornata di Serie A. Per gli investigatori sarebbe un’ulteriore conferma della presenza a Napoli di supporter atalantini nel giorno della gara di Champions tra Napoli e Eintracht e degli scontri a Piazza del Gesù. Le immagini della guerriglia urbana sono ancora vive negli occhi dei napoletani, i segni dello sfascio ancora visibili sulle vetrine. Una violenza che ha generato un “clima di terrore” e una “lesione della pacifica convivenza” scrivono i magistrati, che ora contestano a due dei tedeschi arrestati il reato di devastazione per quegli interminabili minuti di follia ultrà nel centro storico della città.

Poco dopo le 11 di questa mattina è cominciata l’udienza di convalida per le 8 persone fermate: 3 tedeschi e 5 napoletani già destinatari di DASPO. Sono accusati a vario titolo anche di lancio di oggetti, di resistenza e violenza verso le forze dell'ordine che quel giorno hanno contato 8 feriti e 20 contusi. La decisione sulle singole posizioni è attesa a breve. Intanto, arriva la prima condanna per gli scontri di mercoledì: si tratta di un 32enne napoletano giudicato con rito direttissimo e condannato a due anni e sei mesi di reclusione che sconterà ai domiciliari.