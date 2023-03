Partenoplay, il festival del gioco a Città della Scienza

Il pezzo forte: l'ormai celebre riproduzione dello stadio Maradona, con tanto di omaggio al Pibe de Oro. Otto mesi di lavoro, 24mila mattoncini. Proporzioni fedelmente rispettate. Per un ovale di un metro e 25 centimetri, rifinito nei minimi dettagli.

La creazione dell'associazione "Brickanti - mattoncini al Sud" affascina tutti. Bambini e genitori. Arrivati a Città della Scienza per Partenoplay. Il festival del gioco, giunto alla quinta edizione e organizzato dalla cooperativa sociale Progetto Uomo con la Ludoteca Cittadina, nell'ambito del progetto "Una città per Giocare" del Comune di Napoli.

A cimentarsi con le costruzioni sono direttamente i più piccoli. Per loro anche laboratori, spettacoli e giochi da tavolo. E poi le carte. Il bridge, che in Campania vive una fase di rilancio. A Partenoplay, per tutti - dai 12 anni in su - partite, dimostrazioni e lezioni introduttive a cura della Federazione Italiana Gioco Bridge.