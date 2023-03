Per la ex commissione antimafia su Angelo Vassallo tanta "omertà"

Angelo Vassallo nella sua lotta contro il traffico e lo spaccio di stupefacenti nel porto di Acciaroli "era rimasto sostanzialmente solo". E le indagini successive all'omicidio del sindaco di Pollica, morto il 5 settembre del 2010, sono avvenute in un contesto di sostanziale "omertà". Lo scrive nero su bianco il dodicesimo comitato della ex commissione parlamentare antimafia presieduta da Nicola Morra in un documento che è stato finalmente desecretato.

"Fino ad oggi le persone del posto - si legge nella relazione - non hanno fornito molti elementi utili agli inquirenti. Risulta poco credibile che, in piena estate e in un centro turistico con grande afflusso di persone, nessuno si sia trovato a passare sul luogo del delitto o abbia comunque notato anche un solo particolare significativo per le indagini. Dalle 21,15 di quella sera fino alla scoperta del corpo del sindaco - si legge ancora - nessuno sembra avere visto nulla".

Ed emergono dai lavori della commissione anche alcuni dubbi. In particolare, pare assai improbabile che l'omicida fosse in piedi o sul sellino di un motorino, considerando la pendenza della strada e la necessità di una stabilità nei movimenti per poter sparare.

Molti altri elementi dovranno essere ricostruiti, ma per la ex commissione antimafia "resta una vicenda torbida, per molti versi sconcertante. Una vicenda in cui si sono scontrate la voglia di riscatto di una terra e la volontà di chi intendeva mantenerla oppressa e legata a logiche criminali".