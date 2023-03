"Più sicurezza a Mergellina"

E' straordinario il panorama che si scorge da Mergellina, ma di notte quest'area della città di Napoli è in preda al caos. Terra di nessuno dove nel traffico impazzito si fanno largo bande di giovani che, soprattutto nei fine settimana, si ritrovano intorno a chioschi e sono pronti, per un nonnulla, ad estrarre coltelli e pistole.

Il dodici marzo scorso Antonio Gaetano, diciannovenne e presunto reggente del clan Esposito - Marsicano, era stato ferito gravemente dagli spari. E' morto ieri dopo dodici giorni di agonia. Qualche giorno fa il diciottenne Francesco Pio Maimone è stato assassinato da un ragazzo poco più grande di lui Francesco Pio Valda che ora è in cella. Secondo il gip che ha convalidato il fermo, basandosi anche sulle dichiarazioni di tre testimoni, Valda per mostrare che la sua pistola fosse vera ha esploso più colpi ad altezza d'uomo. Un proiettile ha centrato un'auto in sosta, mentre, un altro ha ucciso Maimone.

Un innocente che sarà ricordato alle 18,30 con una fiaccolata nel quartiere Pianura dove viveva e domani riceverà l'ultimo saluto nella chiesa di San Lorenzo Martire.

Per Mergellina occorrono più pattuglie e telecamere e un presidio fisso delle forze dell'ordine di notte chiedono residenti e commercianti. Nei weekend la zona sarà sorvegliata speciale. E' stato predisposto un piano di controllo del territorio straordinario, ma Napoli deve essere una priorità del governo ha detto l'assessore comunale alla legalità De Iesu.