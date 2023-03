Ucciso per un parcheggio, il pm chiede quattro ergastoli

Una coltellata al cuore. Maurizio Cerrato fu ucciso così la sera del 19 aprile 2021. Tutto nacque da una lite per un parcheggio, nell’area di via 4 novembre, a Torre Annunziata. Un posto occupato da sedie, la figlia lo utilizzò per la propria auto, fu aggredita, lui intervenne per difenderla e pagò con la vita il suo gesto da eroe.

Secondo la procura di Torre Annunziata, ci fu concorso in omicidio volontario: è sulla base di questo reato che il pm Giuliana Moccia ha formulato la richiesta di ergastolo per tutti e quattro gli imputati, i fratelli Domenico e Giorgio Scaramella, Francesco Cirillo e suo figlio Antonio. Nessuna differenza tra l’esecutore finale, tra chi cioè ha inferto il colpo fatale alla vittima, e gli altri che erano con lui.

Per ricostruire con esattezza quanto accadde, fondamentali sono state le immagini delle videocamere di sorveglianza, prima cancellate e poi recuperate. Su questo è in corso a Torre Annunziata un altro procedimento per favoreggiamento. La Corte di Assise di Napoli, invece, è chiamata a giudicare sull’omicidio, dopo aver ascoltato gli avvocati della difesa: la sentenza è annunciata per il 21 marzo, che coincide con il giorno in cui si celebrano le vittime delle mafie.

Maurizio era un vigilante di 61 anni degli scavi di Pompei e morì con il cuore gonfio di paura: urlò alla figlia Maria Adriana di scappare senza sapere quale sarebbe stato il suo destino. Ora lei combatte con coraggio, insieme alla madre Tania, una battaglia per avere giustizia: aveva soltanto esercitato un diritto legittimo che un sistema criminale vide come un affronto.