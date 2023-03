Prof picchiata dalla mamma di un'alunna

Schiaffi, spintoni, poi, gli occhiali in frantumi. L'aggressione è accaduta nel corridoio di una scuola, la succursale di Via Virgilio del Liceo Plinio Seniore di Castellammare di Stabia. A subirla un'insegnante di inglese, Lucia Celotto che, ha raccontato ad alcuni giornali locali: "In 35 anni di servizio, non ho mai vissuto episodi simili''. La docente sarebbe stata aggredita da una mamma di una studentessa della prima classe, che si era lamentata con la preside nei giorni precedenti per il sistema di valutazioni della professoressa. ‘’La mamma dell'alunna - ricostruisce la preside Fortunella Santaniello - è entrata con regolare autorizzazione perché la figlia era stata colta da un malore quel giorno e attendeva i soccorsi del 118'' . La docente è stata aiutata da un bidello. Dopo l'aggressione ha presentato denuncia alle forze dell'ordine. A lei il messaggio del ministro dell'Istruzione Valditara. ‘’Nessuna motivazione di nessun genere può giustificare l'uso della violenza in una scuola'', afferma la Cgil in una nota. All'esterno della scuola gli studenti lo scrivono a caratteri cubitali su un grande manifesto, e si uniscono docenti e mamme sconcertate.

Nel servizio le interviste: a Fortunella Santaniello, dirigente scolastica del Liceo Plinio Seniore, ad Alba Esposito, docente di Castellammare di Stabia, e alla mamma di un allievo