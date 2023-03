La Nazionale arriva a Napoli

Conto alla rovescia agli sgoccioli per Italia-Inghilterra. La Nazionale torna per la 26esima volta a Napoli, la prima da quando lo stadio di Fuorigrotta è intitolato a Diego Armando Maradona.

Oggi è il giorno dell'arrivo in città degli Azzurri. Fitto il programma di impegni. Nel pomeriggio, una delegazione guidata dal presidente Figc, Gabriele Gravina, fa visita ai piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Santobono. Alle 18:45 conferenza stampa di Roberto Mancini allo stadio. A seguire, il sindaco Gaetano Manfredi consegna le medaglie della città. Intanto, a Coverciano, Giovanni Di Lorenzo ha detto: “Spero di portare un po’ dell’entusiasmo del Napoli in Nazionale”.

Sul fronte ordine pubblico, sono circa 39mila i biglietti venduti finora. Attenzione alta per l'arrivo di 2.500 tifosi inglesi. Tra le misure adottate, lo stop alla vendita di alcolici nelle vicinanze dello stadio e in diverse aree del centro.