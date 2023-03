Quarti di Champions, sarà il Milan l'avversaria del Napoli

Destino vuole che sia Patrick Kluivert ad estrarre dall'urna di Nyon il nome del Napoli e ad abbinarlo alla sua ex squadra, il Milan. Si, perché saranno proprio i rossoneri l'avversaria della banda Spalletti nei quarti di Champions raggiunti, per la prima volta nella storia, dagli azzurri eliminando l'Eintracht Francoforte. In Europa non ci sono precedenti. Si giocherà prima a San Siro l'undici o il dodici aprile, poi, il ritorno al Maradona la settimana successiva, il 18 o il 19 aprile.

Nel prossimo mese il Napoli affronterà tre volte gli uomini di Pioli che sbarcheranno a Fuorigrotta già il 2 aprile dopo la sosta per le Nazionali. All'andata Di Lorenzo e compagni sbancarono San Siro col gol decisivo di Simeone, poi, hanno fatto il vuoto. I numeri del campionato raccontano di un Napoli sulla carta favorito, ma la coppa è un discorso a parte e la pressione è maggiormente sulle spalle degli azzurri che, in caso di passaggio del turno, a maggio troverebbero in semifinale la vincente di Inter - Benfica. Ma la parola d'ordine è calma. Un passo alla volta. In primo luogo c'è da pensare al Torino al quale si farà visita domenica. A Castel Volturno lavoro personalizzato in campo e terapie per Raspadori, mentre, non si è allenato Demme per un affaticamento muscolare.