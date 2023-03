Quattro incidenti in un mese, di lavoro si continua a morire

È un bollettino che si aggrava di giorno in giorno quello delle morti bianche in Campania. In meno di 30 giorni almeno quattro gli infortuni mortali: a Palma Campania un operaio è caduto da un'impalcatura il 2 marzo, il 9 marzo a Pago del Vallo di Lauro un netturbino è caduto dal predellino posteriore del camion per la raccolta dei rifiuti, a Frattaminore un 52enne è morto schiacciato da una trave di ferro il 13 marzo, a Frattamaggiore un quarantenne è stato travolto da tubi e impalcature in una ditta di ponteggi il 20 dello stesso mese. Sono solo gli ultimi casi a distanza di tempo incredibilmente ravvicinata di una strage silenziosa che lascia sempre in primo piano il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. La prevenzione è tutto. Serve aiutare le aziende a puntare sulla formazione dei lavoratori e sul rispetto delle regole. È un investimento, non un costo.



Nel servizio le interviste a Lorenzo Sava, vicepresidente Associazione costruttori edili Napoli (Acen), Roberta Vitale, presidente del Centro di formazione e sicurezza (CFS) e ad Adele Pomponio, direttrice vicaria Inail Campania.