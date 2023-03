Quei super-eroi in lotta contro i pregiudizi sull'autismo

“Noi non vogliamo che i nostri bambini si adattino al mondo, vogliamo creare un mondo che sia adatto anche ai nostri bambini e ragazzi” spiega subito Antonella Ambrosino dell'associazione “Insieme si può Sarno”.

E così passo dopo passo, idea dopo idea le famiglie che animano l'associazione percorrono e invitano a percorrere insieme a loro una strada di consapevolezza sull'autismo. Ricca di colori e incontri. E ad allargare così gli orizzonti.

L'ultima iniziativa è il cartone animato "Gli invincibili. Le origini" tratto dal fumetto "Invincibili" presentato alla scorsa edizione del Comicon.

L'obiettivo è realizzare una serie: questo corto animato è dunque il primo di 5 episodi. Sarà visibile sui canali social dell'associazione dal 2 aprile e dal giorno dopo, in inglese, sulle piattaforme Amazon di Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Giappone.

"Il corto animato racconta proprio da che cosa nasce "Insieme si può", l'associazione e l'idea della nostra associazione - evidenzia Giusy Nozzolino - Quindi abbiamo romanzato la nostra nascita in modo che un cattivo possa essere sconfitto da un bambino nonostante le proprie difficoltà. Il cattivo rappresenta i pregiudizi e lo sguardo ignorante di chi guarda a una disabilità poco conosciuta"

Il passaggio dal fumetto al cartone animato è stato possibile grazie a ingegno, perizia e disponibilità dello sceneggiatore Marco Ferrandino, della designer Paola Pigozzo che ha realizzato lo storyboard, dell'animatore Gustavo Garrafa che ha utilizzato una tecnica mista di 3D e 2D e di Rosario Vastola per il doppiaggio.

Ambientato in una immaginaria, ma verosimile Sarnopolis protagonista del cartone è Cirux-bell che insieme ad altri bimbi autistici diventa un super-eroe, come sottolinea Marco Ferrandino: “Abbiamo tramutato le stereotipie dei bambini in superpoteri. Uno dei protagonisti è sicuramente Cirux che è un bambino che ha fatto anche il doppiaggio al personaggio nel primo episodio. Lui ha il potere di usare le campanelle e quindi di creare dei pentagrammi che interagiscono con i personaggi e sconfiggono i cattivi”.

“Nonostante le difficoltà dovute all'autismo - spiega Biagio Ruocco, il papà di Ciro - difficoltà nella comunicazione e nel parlare, abbiamo voluto proprio questo per lanciare un messaggio ben chiaro: che un autistico può. Anche con difficoltà verbali e motorie, ma può tutto”

E allora ecco che il progetto "Insieme si può" si è sviluppato in una molteplicità di attività, a partire dalla scuola calcio e squadra "Sognando un gol", ma non solo.

Antonella Ambrosino osserva: “Abbiamo sviluppato progetti di nuoto, ludico-sportivi, di fitness che stanno funzionando molto bene, poi stiamo persino incrementando i progetti per il dopo-di noi, perché noi sappiamo che per i nostri ragazzi che sono piccoli bambini visti con dolcezza da parte di tutti, poi arrivati a una certa età, iniziano a non aver più né luoghi né spazi dove poter crescere e diventare qualcosa o qualcuno e quindi stiamo creando pure dei progetti che sono proprio per la loro autonomia”.