Quel precedente beneaugurante contro un'italiana ai quarti

Luciano Spalletti dà degli "incompetenti" a tutti quelli, e sono molti, che sotto sotto esultano per l'esito del sorteggio Champions. Il Napoli affronterà il Milan, prima a San Siro, poi al Maradona. E in caso di passaggio del turno, se la vedrà con la vincente di Inter-Benfica, con la possibilità dunque di affrontare l'altra milanese in semifinale.

L'urna di Nyon permette agli azzurri di evitare, anche nell'eventuale semifinale, gli accoppiamenti più temuti, con Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City. E mette di fronte agli azzurri un Milan, sempre temibile per individualità, ma assai discontinuo e vulnerabile quest'anno. "Non è stato un buon sorteggio", taglia corto Spalletti.

Eppure c'è un precedente incoraggiante: nel percorso dell'unica coppa europea vinta dal Napoli, la coppa Uefa del 1989, ai quarti i partenopei prevalsero proprio su un'italiana. Allora fu la Juventus che dopo aver vinto 2-0 al Comunale cadde al San Paolo per 3-0 con un gol di Renica all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare. Più beneaugurante di così.