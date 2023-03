Raipoesia2022. Marco Bini

Marco Bini è nato nel 1984 e vive a Vignola, in provincia di Modena. Suoi testi sono apparsi sulle antologie La generazione entrante (Giuliano Ladolfi Editore, 2011) e Post ‘900 (Giuliano Ladolfi Editore, 2015), oltre che su diverse testate online e cartacee come “Nuovi Argomenti”, “Poetarum Silva”, “Poesia del nostro tempo” e "Le Voci della Luna".

Ha pubblicato tre raccolte di poesie: Conoscenza del vento (Giuliano Ladolfi Editore, 2011), Il cane di Tokyo (Giulio Perrone Editore, 2015) e New Jersey (Interno Poesia, 2020).

Collabora con l’organizzazione di Poesia Festival in provincia di Modena e organizza rassegne letterarie e culturali con associazioni ed enti del territorio.