Magica Randonnée, pedalata tra le bellezze di Napoli fino al Vesuvio

Pedalata tra storia, cultura e bellezze naturali. Tripudio di emozioni alla quarta edizione della Randonnée di Napoli.

Al motto di "Né forte né piano, ma lontano", come da regolamento della manifestazione, il gruppo di appassionati in sella alle due ruote ha macinato la strada nei due percorsi in programma: 175 km e una versione ridotta di 110.

Ventuno i comuni tra Napoli e provincia attraversati con un tuffo anche nella macchia mediterranea del parco dei Campi Flegrei e quello del Vesuvio con l'arrampicata - e questa è stata la novità di questa edizione - fino al cratere a quota 1000.

Dal monte al mare: con gli spettacolari attraversamenti costeggiando il mare da Napoli a Pozzuoli, Baia e Bacoli. La partenza, come ogni anno, dall'area ex Nato di Bagnoli.

L'evento organizzato da Napoli Pedala per promuovere cicloturismo, rispetto ambientale e una nuova modalità nella mobilità quotidiana.

La Randonnée, primo evento della dodicesima edizione del Napoli Bike Festival - è dedicata al campione di ciclismo Michele Scarponi.

Prossime tappe il 23 aprile con la Vulcanica e il 2 giugno.