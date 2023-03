Rapinavano uffici postali, fermati due banditi

Avevano preso di mira uffici postali di Caserta e provincia. Ci entravano con fare circospetto e i volti travisati da cappelli e mascherine. Non esitavano a mostrare la pistola ai dipendenti e a minacciarli con la stessa arma. Rapinatori senza scrupoli che agivano in orario d'apertura, fra i clienti. Il 25 gennaio scorso erano riusciti a farsi consegnare parte dell'incasso in via Ferrarecce a Caserta, mentre, due giorni prima e il 7 febbraio i colpi in via Fabricat, sempre a Caserta, e a Villa Literno erano falliti. Le telecamere avevano ripreso i raid e all'alba i banditi sono stati fermati e condotti in carcere da carabinieri e polizia coordinati dalla procura di Santa Maria Capua Vetere. Sono un quarantacinquenne del napoletano, con precedenti per reati contro il patrimonio e già sottoposto ad obbligo di firma ed un ventiduenne di Castel Volturno, incensurato.