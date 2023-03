Una rassegna al Pan, dal titolo: “Rileggere i classici” da “Lo straniero" a ”La peste" ha proposto quattro cicli di incontri e la rilettura di romanzi di grandi maestri, con i quali si resta in dialogo tutta la vita. Si è partiti dallo Zibaldone e da Leopardi, a seguire Pasolini, poi Moravia, per chiudere con Albert Camus.



L'iniziativa è stata promossa e organizzata dall'Associazione “Vivo a Napoli” presieduta da Emilia Leonetti e da Diego Guida, Presidente della Fondazione “Guida alla Cultura”.



“Da sempre la letteratura è stata il principale veicolo di conoscenza umana - ha commentato Emilia Leonetti - dei suoi difetti e dei suoi limiti, delle sue grandezze e delle sue miserie. Per questo - ha aggiunto - diventa importante organizzare incontri che abbiano al centro libri immortali sui quali confrontarsi pubblicamente”.



Nel video scene del film su Leopardi diretto da Mario Martone “Il giovane favoloso” (2014) e interpretato da Elio Germano.