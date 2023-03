A scuola di robotica

Orti di quartiere, pannelli fotovoltaici, stazioni di ricarica per auto a idrogeno. È il green a ispirare il progetto dei ragazzi dell’I.C. “San Giovanni Bosco” di Volla. Lo scorso weekend, a Piacenza, hanno partecipato alla finale nazionale della First Lego League: sfida a colpi di scienza e robotica che coinvolge studenti di oltre 100 paesi. In finale, anche l'I.I.S. “Assteas” di San Gregorio Magno. Entrambe le squadre campane hanno portato a casa un premio. Un riconoscimento a un impegno costante. Ciò che si apprende in laboratorio può sembrare un gioco. In realtà si tratta di conoscenze avanzate. In un ambiente che educa al metodo scientifico e al lavoro in team.

Nel servizio, le voci di:

Luigi Autiero - Docente I.C. “San Giovanni Bosco" di Volla

Gabriella La Marca - Dirigente scolastico I.C. “San Giovanni Bosco" di Volla