Rosaria Iazzetta: in moto fino al Giappone

Rosaria Iazzetta ha dedicato diversi mesi della propria vita alle donne di tredici Paesi del mondo. Artista ben inserita a Napoli, dal 2018 è coordinatrice della scuola di scultura dell'Accademia delle Belle Arti. E proprio nel 2018 ha compiuto un viaggio attraverso l'Europa e l'Asia, arrivando in sella a una motocicletta fino al Giappone.

E' nato così il documentario ‘Geografie del coraggio’, presentato nei giorni scorsi all'Istituto italiano di Cultura di New York. In novanta minuti, la vita e le lotte di diverse donne intervistate durante l'attraversamento intercontinentale - in queste immagini vediamo il reportage realizzato da Kazhak TV - dalla Slovenia alla Serbia, dalla Russia alla Mongolia, alla Cina, alla Corea del Sud e a Tokyo. Cinquantotto profili di attiviste, professioniste, semplici cittadine impegnate contro gli abusi di potere.