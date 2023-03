Sabato arriva l'Atalanta, il Napoli cerca il riscatto

La sconfitta precedente, quella di inizio gennaio contro l'Inter, fu spazzata via da un ciclo di otto consecutive, interrotto venerdì scorso contro la Lazio.

La speranza è che il Napoli possa ripetere lo stesso ruolino anche dopo il secondo passo falso in campionato. A cominciare da sabato, quando al Maradona si presenterà l'Atalanta di Gasperini.

Avversario ostico, ma che oggi vive un momento di forma incostante: un punto nelle ultime tre partite. Tre sconfitte nelle ultime cinque gare.

La metafora degli occhiali da fabbro di Spalletti impone di guardare solo l'ostacolo più vicino, senza distrazioni. Ma con il ritorno degli ottavi di Champions mercoledì con l'Eintracht è possibile qualche cambio nell'11 titolare. A cominciare da Matteo Politano, che dovrebbe essere chiamato a sostituire Lozano che anche oggi ha svolto lavoro individuale in palestra. Scalpita anche Elmas, decisivo all'andata contro i bergamaschi. Sulla fascia sinistra ci sarà nuovamente Olivera a causa della squalifica di Rui. Buone notizie per il Cholito Simeone, convocato in maglia albiceleste.

In casa Salernitana i quattro punti raccolti con Monza e Sampdoria hanno riportato il sereno. Grazie anche al progressivo recupero degli infortunati. Sousa potrà contare sulla rosa quasi al completo, in attesa del prossimo rientro, quello di Fazio. Ma l'abbondanza non è quasi mai un problema.