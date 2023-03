Salernitana, passo avanti verso la salvezza

Che grinta la Salernitana. Torna a casa con un pareggio, uno a uno, dalla trasferta sul campo del Milan. Davanti ai settantamila di San Siro, più di duemila giunti da Salerno che non smettono mai di cantare, si presentano senza paura i granata che, nel primo tempo, sprecano due ghiotte occasioni con Kastanos, che la mette fuori da ottima posizione, e Dia fermato da un intervento da libero del portiere rossonero Maignan.

Al tramonto della prima frazione di gioco spunta la testa del solito Giroud che, sugli sviluppi di un corner, buca Ochoa. Una mazzata, ma non per la Salernitana guidata dal capitano coraggioso Paulo Sousa che, nella ripresa, toglie Kastanos e inserisce Piatek varando una formazione più offensiva.

E la mossa paga perché i granata pareggiano. Bradaric, inesauribile, corre sulla sinistra e centra per Dia che, dimenticato dalla difesa del Milan, piazza la zampata vincente. Dopo il pari Sousa ci crede, vara l'attacco pesante e inserisce Bonazzoli per Candreva prima che l'arbitro La Penna conceda un rigore al Milan, poi, cancellato dal Var.

Blindano il risultato le manone di Ochoa e un pizzico di fortuna che non guasta mai, ma anche sull'altro fronte Piatek non fa dormire sonni tranquilli a Maignan. Giusto il risultato finale. Punto meritato dalla Salernitana che ora ha sette lunghezze di vantaggio sul Verona terzultimo. È questa la strada giusta per raggiungere al più presto la salvezza.

Nel servizio la voce di Paulo Sousa, allenatore della Salernitana