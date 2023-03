San Gennaro incontra i suoi ragazzi

Appuntamento speciale alla Cappella del Tesoro di San Gennaro per l'iniziativa indirizzata ai ragazzi del quartiere Forcella promossa dalla Deputazione e in collaborazione con la Fondazione Deloitte. Un progetto iniziato lo scorso novembre che ha coinvolto 14 studenti dell'istituto statale Ristori. Un laboratorio di formazione che ha permesso ai ragazzi selezionati di conoscere la storia dei capolavori d'arte custoditi in quell'incredibile scrigno racchiuso all'interno del Duomo di Napoli e approfondire le radici storiche del loro quartiere. Un articolato progetto sociale che ha dato vita a diverse creazioni multimediali frutto della fantasia dei ragazzi.

Nel servizio interviste a Girolamo Carignani di Novoli, Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro e a Stefania Colicelli, dirigente dell'Istituto Statale A.Ristori di Napoli