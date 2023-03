Una partita per premiare le eccellenze del territorio

Un trofeo dedicato alle eccellenze del territorio. E una partita di calcio tra il team Stampa campana, presieduto da Massimo Sparnelli, e la nazionale delle All Stars Regno delle Due Sicilie. Una giornata di impegno nello stadio di San Giorgio a Cremano, per la prima edizione del premio dedicato a cultura, spettacolo, sport e mondo del sociale per l'anno 2022/2023. Condotta da Fortuna Autiero, la manifestazione ha visto la premiazione, fra gli altri, dell'ingegnere-poeta Francesco Terrone, della scrittrice Nunzia Sannino, dello scultore Domenico Sepe e dell'avvocato e procuratore sportivo Alessandro Musella.