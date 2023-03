San Marzano sul Sarno, quando i sogni diventano realtà

Piccoli grandi campioni di provincia, gli atleti del San Marzano Calcio che hanno conquistato la seconda promozione in due anni.

Il prossimo campionato lo giocheranno in serie D con un presidente industriale conserviero titolare di stabilimenti in Italia, Stati Uniti e Canada: un piccolo Berlusconi dell'agro sarnese-nocerino che sogna grandi traguardi e ha già promesso cinque milioni di euro per trasformare in uno stadio il campo sportivo comunale.

È incontenibile l'orgoglio per la maglia blaugrana degli idoli locali del pallone, in un paese famoso finora soprattutto per il pomodoro dop apprezzato in tutto il mondo.

Nel servizio le interviste a Carmela Zuottolo, sindaco di San Marzano sul Sarno, Gerolamo Oliva, portavoce club San Marzano, Fade' Camara, Franco Fabiano, Giuseppe Nuvoli e Salvatore Montoro, rispettivamente attaccante, allenatore e centrocampisti del San Marzano e Felice Romano, presidente del San Marzano Calcio.