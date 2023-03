Sanità in emergenza, De Luca "a rischio i turni nei pronto soccorso"

Sanità in emergenza, non solo in Campania. Il presidente campano Vincenzo De Luca, alla presentazione del nuovo reparto di endoscopia digestiva all'ospedale di Mercato San Severino, fa il punto sulla crisi del comparto sanitario in termini di personale, in particolare nei pronto soccorso, mentre Palazzo Chigi approva il decreto Schillaci che prevede più soldi per i medici d’urgenza e assunzioni per gli specializzandi.

A incrementare il divario tra nord e sud in ambito sanitario, certificato dalla Fondazione Gimbe con la Campania maglia nera per longevità in Italia, potrebbe intervenire anche l’approvazione dell’autonomia differenziata. Allo studio di un neo comitato i livelli essenziali delle prestazioni che stabiliranno gli obiettivi minimi Regione per Regione e i fondi da destinare agli scopi prefissati.

Il 20 aprile annunciata una manifestazione di protesta indetta dalla Cisl Funzione Pubblica regionale, guidata da Lorenzo medici, da parte degli operatori della sanità.