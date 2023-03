Sant'Antonio Abate, lutto cittadino nel giorno dei funerali di Giovanni

Un'intera comunità sotto choc, quella di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. La popolazione del paese dei Monti Lattari si stringe al dolore della famiglia del piccolo Giovanni, 8 anni, deceduto a causa di un malore improvviso, mentre giocava nella palestra della scuola De Curtis, davanti agli occhi dei suoi compagni della sua classe. Subito sono scattati i soccorsi. Il bambino è stato continuamente sottoposto alle manovre di rianimazione, prima in ambulanza e poi in ospedale, a Castellammare di Stabia. I medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Da accertare le cause del malore. La salma è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ha avviato le indagini. "Siamo tutti sgomenti- dice il sindaco Ilaria Abagnale proclameremo il lutto cittadino nei giorni dei funerali". Cordoglio per quanto accaduto è stato espresso dal Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara: " "Prima come padre e poi come ministro il mio pensiero commosso va al piccolo Giovanni che oggi ci ha lasciato. Un abbraccio forte ai suoi genitori"