"Schiaffi in faccia e spintoni, mi hanno aggredita in quattro"

Schiaffi alla nuca, al collo, sulle spalle e sulle braccia, urla, minacce, offese, spintoni, gli occhiali rotti.

Lucia Celotto, la docente del liceo Plinio Seniore di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, picchiata giovedì racconta l'aggressione subita dalla madre di un'alunna che le contestava i voti bassi attribuiti alla figlia. La violenza messa a segno insieme ad altre tre persone.

“E nessuno della mia scuola mi ha difesa”, la denuncia della professoressa malmenata che ha raggiunto il pronto soccorso da sola per farsi refertare le ferite prima di sporgere denuncia.

“Ora - dice - provo sfiducia: è il fallimento della collaborazione tra scuola e famiglia. Dopo l'aggressione ho provato a rasserenare gli alunni che avevano assistito a quella scena di violenza assoluta. A loro dico: un voto, un numero, non ingabbia nessun ragazzo, la sua storia, la sua sensibilità. Ma non bisogna aver paura degli insuccessi, servono proprio per costruire i futuri successi".