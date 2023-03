Tifo violento, Tagliente: "Serve più cooperazione internazionale"

È considerato il padre dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive. Francesco Tagliente - già questore e prefetto - oggi guarda con occhio attento al riemergere della violenza legata al tifo.

Intanto a Napoli, si attende l'arrivo dei supporter inglesi, per il match di giovedì sera al Maradona. Per loro, il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica - riunito ieri in Prefettura - ha predisposto un punto di raccolta prepartita alla Stazione Marittima.

Infine le indagini sugli scontri di Badia al Pino, lo scorso 8 gennaio. Oggi la Digos ha eseguito 33 perquisizioni nei confronti di 20 ultras della Roma, 12 del Napoli e uno dell'Arezzo.

Nel servizio, l'intervista all'ex prefetto, Francesco Tagliente