"Se ci fermiamo noi, si ferma il mondo"

"La rivoluzione sarà transfemminista o non sarà". La scritta in bianco e fucsia campeggia sullo striscione che apre il corteo. Un fiume di persone che dall'obelisco di piazza del Gesù attraversa le vie del centro e arriva fino in piazza Dante. Anche Napoli, come altre trentasette città italiane, aderisce all'invito delle attiviste del movimento "Non una di meno". "Se ci fermiamo noi, il mondo si ferma", scandiscono in coro. Una mobilitazione per dire no a violenze e discriminazioni e rivendicare un ruolo della donna che non sia più marginale all'interno della società. Sfilano studenti, artisti, insegnanti. C'è anche chi in passato è sceso in piazza e ora intende dare il suo contributo di idee ai più giovani. "Il tempo della lotta non è ancora finito, rimarcano in tante,"La strada da fare sul piano della conquista dei diritti è ancora lunga".